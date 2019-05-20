اكدت وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ في تصريح لها على وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "بعد اتصالها بالمدير العام للجمارك ​بدري ضاهر​، أبدى كل تجاوب وسيتمّ استلام التصاريح لشركات النفط، وبالتالي لا أزمة محروقات في البلد".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: لا أزمة محروقات في البلد وسيتمّ استلام التصاريح لشركات النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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