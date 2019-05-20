لفتت عائلة الشيخ المغيب محمد يعقوب إلى أنه "للاسف لا زالت الهجمة مستمرة ومتدرجة وهي تقترب اكثر واكثر حتى وصلت الى باب مدخل منزل العائلة واطلاق النار بهدف القتل المباشر وتحت ذريعة خلاف على ارض وان محاولة استخدام بعض الاذناب المعروفة بالهمجية وانعدام الأخلاق في سبيل المال والابتزاز والاعتداء على حرمة الناس في هذا الشهر الفضيل".
وفي بيان لها، اعتبرت العائلة أن "ماحصل اليوم من اعتداء مباشر على منزلنا نضعه امام الله اولا والرأي العام والقضاء وكل من يؤمن بالمؤسسات وسنبقى لا نساوم ولن نقبل بدولة المزرعة ومنطق وعقلية الميليشيات وان كل هذه الأمور نضعها بعهدة فخامة رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الدفاع ووزيرة الداخلية والقضاء المختص الذي لم يحرك ساكنا في الهجوم الاول رغم أن جميع الأشرطة التي بحوزتنا تثبت ذلك ولدينا منها الكثير وكيف لرئيس بلدية ان يمارس التعدي واستغلال سلطته للتهجم على الناس كما هو مبين بالصورة يطلق النار شخصيا بالمباشر بحجة حصانة مسروقة سقطت عند الناس منذ زمن طويل".
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة الشيخ يعقوب أسفت للاعتداء على منزلها: لن نقبل بدولة المزرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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