أسود: يجب إغلاق الاتحاد العمالي العام وإعادة هيكلته وتنظيفه

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود أن "الاتحاد العمالي العام بطبيعته وجوهر عمله وفي مسار امساك قراره، صار فاسدًا وملتويًا، وفقد مصداقيته".
ولفت أسود، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "من المفترض أن يكون الاتحاد المواجه الأول ضد السلطة وليس المساعد الأول لبعض من في السلطة لتمرير بعض المشاريع وعرقلة أخرى وخلق بلبلة وضجة في البلد ليُخضع من هم في الحياة السياسية والذين لا يتوافقون مع رأيه"، مشددًا على أنه "يجب إغلاق هذا الاتحاد وإعادة هيكلته وتشحيله وغربلته وتنظيفه لنقرر إذا أمكن أن ندخل في معركة جدية وراقية تليق بمستوى مطالب العمال في لبنان".
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