أيوب كلف جنان فايز الخوري بمهام مديرة كلية الحقوق الفرع الرابع

كلف رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​ اليوم، البروفسورة جنان فايز الخوري بمهام مديرة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الرابع.

ويشار إلى أن البروفسورة الخوري هي أستاذة القانون الجزائي في الجامعة اللبنانية - قسم الماستر ورئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية في كلية الحقوق. كما أنها مستشارة قانونية دولية معتمدة لدى منظمة ​الإسكوا​ التابعة للأمم المتحدة في جرائم المعلوماتية وسائر التشريعات السيبرانية.

عينت أخيرا أمينا عاما إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط في الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي لسياسة جزائية إنسانية (ISSD) التابعة للأمم المتحدة.

وكانت "النشرة" قد نشرة تقريرا عن الموضوع بعنوان"المُصلّى" يُجبر مدير كلية الحقوق في زحلة على الإستقالة؟!