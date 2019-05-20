OTV: اخذ العديد من اقتراحات باسيل والعجز خفض مبدئيا الى ٧.٦٧ %

أكّدت مصادر وزارية لمحطة OTV أنه "تمّ اخذ العديد من اقتراحات وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​"، مشيرة إلى أن "​العجز​ خفض مبدئيًا الى 7,67 في المئة".

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