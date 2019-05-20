غرفة الرياض تطلب بتقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم من تركيا إلى أي وجهة أخرى

طالب رئيس مجلس غرفة ​الرياض​ مكاتب السفر و​السياحة​ عجلان العجلان بتقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم من ​تركيا​ إلى أي وجهة أخرى بعد المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها المواطنون في تركيا.

​وحذر العجلان السعوديين، أمس من الاستثمار في تركيا لما فيها من "مخاطر استثمارية وأمنية"، موضحًا أن "المستثمرين السعوديين في تركيا مهددين بخسائر كبيرة بعد التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم إلى حد الابتزاز في بعض الحالات من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك، ونحن في غرفة الرياض نحذر من الاستثمار في تركيا لما فيها من مخاطر استثمارية وأمنية في الوقت الحالي".

وكانت المملكة العربية السعودية قد وجهت تنبيهًا عاجلًا، الأسبوع الماضي، إلى مواطنيها بعد تلقيهم تهديدات في تركيا. وأصدرت السفارة السعودية في تركيا بيانًا، قالت، إنه ورد إليها "كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، كعدم حصولهم على سند التملك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد الذي تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين المواطن والشركة العقارية".

وأضافت السفارة أنها بناء على ذلك "توصي السفارة في أنقرة والقنصلية العامة بإسطنبول المواطنين ممن لديهم مشكلات مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار، بالتواصل أولاً مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم".