مسؤول إسرائيلي: تلقينا دعوة للمشاركة في مؤتمر البحرين بإطار خطة السلام الأميركية

ذكر مسؤول إسرائيلي بارز للقناة "13" الإسرائيلية أن "الولايات المتحدة أرسلت دعوة رسمية إلى إسرائيل للمشاركة في المؤت الاقتصادي المزمع عقده في البحرين الأحد المقبل في إطار "صفقة القرن"، موضحاً أن "الإدارة الأميركية أرسلت لإسرائيل دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في البحرين الشهر المقبل".

ولفت إلى أنه "تم إرسال الدعوة في نسخة ورقية وهي في طريقها إلى إسرائيل عبر البريد الدبلوماسي"، موضحا أن "من المتوقع أن ترد إسرائيل بشكل إيجابي وأن تشارك في المؤتمر".

وأعلن ​البيت الأبيض​ مساء أمس عن مبادرة المؤتمر الذي سيعقد في ​المنامة​ خلال شهر حزيران المقبل، بمشاركة وزراء مالية عدة دول في ​الشرق الأوسط​، وعدد من ​رجال الأعمال​ البارزين في المنطقة.