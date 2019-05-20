وزير الدفاع البلغاري: واشنطن طلبت سعرا مبالغا فيه لمقاتلات إف-16

ألمح وزير الدفاع البلغاري كراسيمير كاراكاتشينوف، إلى إمكانية فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية لشراء 16 طائرة حربية من طراز "إف-16"، مشيراً إلى أن "السعر الذي طلبته الولايات المتحدة من أجل مقاتلات "إف-16" مبالغ فيه وغير منطقي"، مبينًا أن "المفاوضات مع واشنطن غير مبشّرة".
ولفت إلى أن "المفاوضات ستتواصل مع واشنطن"، مؤكدًا "أنهم مصرون بخصوص جعل السعر بمستوى معقول، وتحديد استحقاقات الدفعات، وتسلم أولى الطائرات بفترة لا تتعدى العامين"، مشدداً على أن "بلغاريا يمكن أن تشتري الطائرات المذكورة من السويد في حال فشل المفاوضات مع الحكومة الأميركية".
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