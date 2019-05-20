وزير الدفاع البلغاري: واشنطن طلبت سعرا مبالغا فيه لمقاتلات إف-16

ألمح وزير الدفاع البلغاري كراسيمير كاراكاتشينوف، إلى إمكانية فشل المفاوضات مع ​الولايات المتحدة​ الأميركية لشراء 16 ​طائرة​ حربية من طراز "إف-16"، مشيراً إلى أن "السعر الذي طلبته الولايات المتحدة من أجل مقاتلات "إف-16" مبالغ فيه وغير منطقي"، مبينًا أن "المفاوضات مع ​واشنطن​ غير مبشّرة".

ولفت إلى أن "المفاوضات ستتواصل مع واشنطن"، مؤكدًا "أنهم مصرون بخصوص جعل السعر بمستوى معقول، وتحديد استحقاقات الدفعات، وتسلم أولى الطائرات بفترة لا تتعدى العامين"، مشدداً على أن "​بلغاريا​ يمكن أن تشتري الطائرات المذكورة من ​السويد​ في حال فشل المفاوضات مع ​الحكومة الأميركية​".