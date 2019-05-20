الافراج عن 15 صيادًا إيرانيًا احتجزتهم قطر قبل 9 أشهر

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول الشؤون القنصلية في مدينة بوشهر كيميا زارعي قوله إن "السلطات القطرية أنهت رفع الحجز عن قاربي صيد إيرانيين، وأطلقت سراح 15 صيادًا من أهالي مدينة بوشهر جنوب إيران، وهي مدينة مطلة على الخليج".
وأوضح زارعي أن "السلطات القطرية أوقفت قاربي صيد كان على متنيهما 15 صيادًا إيرانيًا قبل 9 أشهر، وتم احتجاز الصيادين منذ ذلك الوقت"، مشيرًا إلى أن "دائرة الشؤون القنصلية في مدينة بوشهر بذلت جهودًا كبيرة مع الجانب القطري، أدت إلى فك حجز القاربين وإطلاق سراح الصيادين".
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