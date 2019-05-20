الافراج عن 15 صيادًا إيرانيًا احتجزتهم قطر قبل 9 أشهر

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول الشؤون القنصلية في مدينة ​بوشهر كيميا​ زارعي قوله إن "السلطات القطرية أنهت رفع الحجز عن قاربي صيد إيرانيين، وأطلقت سراح 15 صيادًا من أهالي مدينة بوشهر جنوب إيران، وهي مدينة مطلة على ​الخليج​".

وأوضح زارعي أن "السلطات القطرية أوقفت قاربي صيد كان على متنيهما 15 صيادًا إيرانيًا قبل 9 أشهر، وتم احتجاز الصيادين منذ ذلك الوقت"، مشيرًا إلى أن "دائرة الشؤون القنصلية في مدينة بوشهر بذلت جهودًا كبيرة مع الجانب القطري، أدت إلى فك حجز القاربين وإطلاق سراح الصيادين".