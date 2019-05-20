قائد الجيش الجزائري: الانتخابات أفضل سبيل للخروج من الأزمة

أكّد قائد ​الجيش الجزائري​ الفريق ​أحمد قايد صالح​ أن "​الانتخابات​ هي أفضل سبيل للخروج من الأزمة السياسية في البلاد وتجنب الفراغ الدستوري".

كما دعا صالح الى الإسراع في "تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات" من دون أن يذكر تاريخًا لإجراء التصويت.

وكان الرئيس ​الجزائر​ي المؤقت ​​عبد القادر بن صالح​​ قد لفت سابقًا إلى أن "الجزائر تعيش مرحلة تبشر بمستقبل واعد وأنها ستخرج من أزمتها الراهنة أكثر صلابة"، معتبراً أن "الجزائر تعيش مرحلة تبشر بآفاق واعدة في مستقبل تعود فيه الكلمة للشعب السيد لاختيار حكامه في ظل ضمانات حقيقية لمنافسة نزيهة وعادلة".

وأوضح بن صالح أنه "على قناعة من أن البلاد ستنهض وتخرج من محنتها معافاة صلبة بفضل المخلصين من أبنائها البررة الذين تجردوا من هوى النفس وأقبلوا بعزمٍ على بناء وطنهم لكي ينعم شعبهم ب​الأمن​ والاستقرار وبالسكينة والازدهار".