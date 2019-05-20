الأسد افتتح مركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف

افتتح الرئيس السوري بشار الأسد مركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف التابع لوزارة الاوقاف ويجول على عدد من أقسامه.
ويضم المركز عددا من الأقسام بينها المعهد الوطني لتأهيل الأئمة والخطباء في كافة المحافظات والمعهد الدولي للعلوم الشرعية والعربية للراغبين في الحصول على العلوم الشرعية من علماء بلاد الشام الوسطية وقسم رصد الأفكار المتطرفة والفتاوى التكفيرية عبر شبكة الانترنت وكيفية تحليلها ومعالجتها وقسم مكافحة الفكر المتطرف ومركز البحث العلمي ومكتبة وعددا من قاعات المحاضرات التي سيتم فيها تدريب وتأهيل رواد المركز وفق منهج علماء الشام الوسطي المعتدل.
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