أوبك + تدرس تأجيل اجتماعها في فيينا لشهر تموز بدلًا من حزيران

أفاد مصدر في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لوكالة "​سبوتنيك​"، بأن المنظمة، و"​أوبك +​" تدرسان إمكانية تأجيل اجتماعات حزيران إلى بداية تموز.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الحديث يدور حول اجتماع "أوبك" واجتماع جميع الدول المشاركة في اتفاق خفض إنتاج ​النفط​ "أوبك +"، أكّد المصدر أن "كلا الاجتماعان يمكن تأجيلهما".

وكان اجتماع لجنة المتابعة الوزارية "أوبك +"، قد انتهى يوم أمس الأحد، في مدينة جدة ​السعودية​، دون توصيات محددة بشأن مصير صفقة خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من هذا العام.

لكن البيان الختامي ذكر أن المنظمة ستواصل التعاون.

وكان من المقرر أن تجري في حزيران بالعاصمة النمساوية ​فيينا​، اجتماعات وزارية لدول "أوبك" و"أوبك +"، حيث ستقرر الدول الآفاق المستقبلية للصفقة.