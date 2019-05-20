المفوضية الأوروبية: الشرق الأوسط لا يتحمل مزيدا من عدم الاستقرار

أكدت المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية​، مايا كوسيانسيتش أن "منطقة ​الشرق الأوسط​ لا تتحمل مزيدا من عدم الاستقرار"، مشيرةً إلى أنه "ينبغي الابتعاد عن أي شيء يبعث على تصاعد حدة التوتر، ويجب بذل المزيد من الجهود لتجنب أي نوع من الاستفزاز".

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