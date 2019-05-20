السفارة الروسية في لندن ترسل مذكرة للخارجية البريطانية بشأن مقال حول "ساليسبري"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

أعلن السكرتير الصحفي للسفارة الروسية لدى بريطانيا، اليوم الإثنين أن السفارة أرسلت للخارجية البريطانية مذكرة تطالب فيها تأكيد أو دحض المعلومات الواردة في مقال صحيفة "الجارديان" البريطانية حول حادثة "ساليسبري".

وقال السكرتنير الصحفي في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إنه فيما يتعلق بالمنشور الأخير لـصحيفة "الجارديان"، ترسل السفارة مذكرة أخرى إلى وزارة الخارجية البريطانية بطلب تأكيد أو دحض المعلومات الموجودة فيه.

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وكانت صحيفة "الجارديان" قد نشرت تفاصيل مختلفة للتحقيق في حادثة "ساليسبري"، مع الإشارة إلى مصادر غير مسماة.

ويميل التحقيق إلى أن المشتبه بشنهما الهجوم على الضابط السابق في الاستخبارات الروسية، سيرجي سكريبال ، وابنته يوليا، كانا يعملان مع شركاء.

يذكر أن الشرطة البريطانية كانت قد عثرت على سكريبال وابنته، فاقدي الوعي ، إثر تعرّضهما لتسمم في "ساليسبري"، في الرابع من مارس العام الماضي "2018"، ووجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب.