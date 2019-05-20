قائد بحري ليبي: الباخرة التركية التي رست في طرابلس نقلت إرهابيين من سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

كشف العقيد ابوبكر البدري، أحد ضباط العمليات بالبحرية الليبية التابعة للجيش الوطني الليبي، أن الباخرة التركية أمازون التي رست قبل أيام بميناء طرابلس، كانت تحمل أعدادا كبيرة من الإرهابيين بما فيهم عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف البدري، في إيجاز صحفي نشرته غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية واورده موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية"، أن شحنة المدرعات التي أعلن عن وصولها إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، كانت للتغطية فقط عن الشحنة الحقيقية، التي قال إنها تتمثل في عدد كبير من عناصر التنظيمات الإرهابية الذي نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا، إضافة إلى كميات من الأسلحة الأخرى والذخائر، التي قدمتها تركيا كدعم لجماعة الإخوان المسلمين والمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأفاد الجيش الوطني الليبي بضرب حصار على سواحل غرب ليبيا بعد وصول الباخرة التركية.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يخوض قتالا منذ الرابع من الشهر الماضي ضد قوات الوفاق في محيط طرابلس لتطهيرها مما يصفهم بالتنظيمات الإرهابية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ادى القتال إلى مقتل اكثر من 450 شخصًا وجرح اكثر من الفين ونزوح قرابة 60 الف.