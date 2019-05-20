صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشتل الزهور في مديرية الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد: تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء نادر العشماوي السكرتير العام وفوزي همام السكرتير العام المساعد وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور مشتل مديرية الزراعة لإنتاج الزهور والنباتات. واستعرض المهندس سمير النجار وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء أهم الأشجار والنباتات التي توجد بالمشتل وصالحة للزرعة بالمحافظة. وقال إن المديرية بصدد تنفيذ خطة لاستغلال المساحات المهدرة بها وتحويلها إلى بساتين خضراء كما سيجرى تزويد المحافظة وجميع الجهات المختلفة بكل ما يحتاجونه من أشجار مثمرة وزهور لتزيين المناطق والأحياء. وقرر محافظ جنوب سيناء توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية الزراعة وجميع الجهات الحكومية بالمحافظة لاستغلال منتجات مديرية الزراعة من زهور وأشجار مثمرة لخدمة المصالح الحكومية والمواطنين.

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