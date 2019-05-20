رجل يهدد بإلقاء نفسه من قمة برج إيفل

تسلق شخص مجهول الهوية، اليوم الاثنين، إلى قمة برج إيفل، مهددا بإلقاء نفسه حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية.

ووفقا لقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية تتفاوض مجموعة من رجال الإنقاذ المدربين خصيصا مع هذا الشخص لإقناعه بعدم ارتكاب مثل هذا الفعل. وأكدت القناة أن رجلا مجهولا تسلق البرج من الطابق الثاني، وتم

تطويق محيط البرج بالإضافة إلى إجلاء السياح.

وذكرت إدارة البرج على حسابها الرسمي في تويتر أن "برح أيفل مغلق حاليا حتى إخطار آخر، ولتجنب الوقوف في طوابير طويلة، ننصح زوارنا بتأجيل زيارتهم".

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​ويعتبر برج إيفل واحدا من الرموز والمقاصد السياحية الرئيسية لباريس، حيث

زاره خلال العام الماضي أكثر من ستة ملايين شخص.

وتم بناء البرج بأمر من الحكومة الفرنسية بمناسبة معرض باريس في عام 1889، صممه المهندس غوستاف إيفل، وأصبح أطول مبنى في العالم في ذلك الوقت. في الأصل، كان من المخطط أن يتم نصب البرج لمدة 20 سنة، وثم تفكيكه، حيث أن العديد من الباريسيين لم يعجبهم تصميمه ، ولكن على مر السنين أصبح رمزا للعاصمة الفرنسية.