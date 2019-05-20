شاهد.. متسلق برج إيفل الذي تسبب في إخلائه

أخلت منذ قليل السلطات الفرنسية برج إيفل، بعد أن تم رصد رجل يتسلقه، كما حذرت المواطنين بتأجيل زيارتهم إلى البرج إلى حين إشعار آخر.

وصلت الشرطة إلى موقع البرج للتفاوض مع الرجل المتسلق بعد أن صعد إلى الدور الثاني من البرج الذي يصل طوله إلى 149 مترا، وأمنت الشرطة المنطقة

القريبة من البرج إلى حين أن تقنع الرجل بالهبوط.

ونشر موقع "ديلي ستار" مقطع فيديو يظهر فيه الرجل المتسلق على البرج، وهو غير مؤمن ولا يستخدم أي أدوات للتسلق ويستخدم يده وقدمه فقط.

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