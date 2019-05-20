تعرف على أسباب وقف الجيش السوري عملية تحرير جنوب إدلب

أعلن الجيش السوري وقف إطلاق النار على جبهات إدلب وريفي حماة واللاذقية لمدة 72 ساعة بالرغم من المكاسب الميدانية التي حققها واستعادته لكثير من البلدات. وعن أسباب اتخاذ الجيش السوري لمثل هذا القرار لخصت وكالة"سبوتنيك" ذلك في ثلاثة أسباب في الآتي: في ثلاثة أسباب في الآتي: أولا: هذه الفترة هي فترة امتحانات للطلاب المتواجدين بإدلب وحماة ولذلك أوقف الجيش عملياته ليتيح الفرصة أمام الطلاب للانتقال إلى مناطق سيطرة Advertisements الدولة السورية لتقديم امتحاناتهم. ثانياً: المنطقة زراعية ونحن في موسم حصاد لذلك يوجد حركة نشطة للفلاحين وإيقاف العمليات العسكرية سيمنحهم فرصة جمع محاصيلهم. ثالثا: لإعطاء فرصة للفصائل المسلحة لتعيد حساباتها خاصة فيما يتعلق بالشق الإنساني وعدم الإصرار على استهداف المدنيين أو الاستمرار بالقصف في مثل هذه الفترة.

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