الجامعة العربية تصدر بيان تعميم لـ "قمة مكة" ردًا على قطر

عممت جامعة الدول العربية طلب المملكة العربية السعودية بعقد قمة طارئة في مدينة مكة، في 30 مايو/أيار الجاري، وذلك في بيان نشرته الجامعة، الاثنين.

فبعد أن قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر إن بلاده معزولة عن جيرانها ولم تتلق دعوة لحضور القمة، أصدرت الجامعة العربية بيانا عممت فيه

دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد قمة طارئة في مكة.

وأشارت الجامعة في بيانها إلى أن الهدف من انعقاد القمة هو التباحث بشأن الهجمات التي استهدفت 4 سفن تجارية في المياه الاقتصادية الإماراتية.

وأكدت الجامعة العربية أن القمة ستتطرق أيضا

للهجمات التي شنتها "ميليشيات الحوثي الإرهابية" على حد وصفها، على محطتي ضخ أنبوب خط "شرق-غرب" في السعودية الأسبوع الماضي.

وكان قد نشر مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، تصريحات لوزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، قال فيها إن الدوحة لم تتلق دعوة لحضور القمة، قبل أن يعود وينشر تصريحا لمسؤول في الجامعة العربية أكد أ، الدعوة قد عُممت.