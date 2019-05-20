عممت جامعة الدول العربية طلب المملكة العربية السعودية بعقد قمة طارئة في مدينة مكة، في 30 مايو/أيار الجاري، وذلك في بيان نشرته الجامعة، الاثنين.
فبعد أن قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر إن بلاده معزولة عن جيرانها ولم تتلق دعوة لحضور القمة، أصدرت الجامعة العربية بيانا عممت فيهدعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد قمة طارئة في مكة.
وأشارت الجامعة في بيانها إلى أن الهدف من انعقاد القمة هو التباحث بشأن الهجمات التي استهدفت 4 سفن تجارية في المياه الاقتصادية الإماراتية.
وأكدت الجامعة العربية أن القمة ستتطرق أيضا
وكان قد نشر مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، تصريحات لوزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، قال فيها إن الدوحة لم تتلق دعوة لحضور القمة، قبل أن يعود وينشر تصريحا لمسؤول في الجامعة العربية أكد أ، الدعوة قد عُممت.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تصدر بيان تعميم لـ "قمة مكة" ردًا على قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.