كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبة أنقرة باحترام "الحقوق السيادية" لقبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد الاتحاد الأوروبي الإثنين، دعوته تركيا إلى احترام "الحقوق السيادية" لقبرص و"الامتناع" عن أي "عمل غير قانوني"، في إشارة إلى نية انقرة التنقيب عن الغاز في "المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

وفي رسالة نشرت بداية مايو على الخدمة الدولية للرسائل البحرية، أعلنت السلطات التركية نيتها التنقيب عن الغاز حتى سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط تقول قبرص إنها تخترق منطقتها الاقتصادية.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه خلال زيارته الجزيرة المتوسطية: "نعرب عن قلقنا البالغ" و"نطالب تركيا بإلحاح بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص (...) والامتناع عن عمل مماثل غير قانوني".

وأضاف أنه في حال أصرت أنقرة على موقفها، فإن الاتحاد الأوروبي: "سيرد في شكل مناسب وبتضامن شامل مع قبرص".

وصرح وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أن "ما تقوم به تركيا التي تزعزع الاستقرار في شرق المتوسط، أثار إدانة واسعة للمجتمع الدولي".

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أبدت قلقها من السلوك التركي في الرابع من مايو. وأعلنت واشنطن بعد يومين الموقف نفسه.