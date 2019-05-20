كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تُكرم رئيس وزراء البحرين كقائد عالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت منظمة الصحة العالمية بمقرها بقصر الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الأثنين عن تكريم رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة،وأسمته "قائد عالمى" في مجال الصحة تقديرا لدوره الرائد في مجال العمل الصحى لدعم المبادرات الإنسانية وذلك في حضور مديرعام المنظمة د.تيدروس أدهانوم غيبريسوس وعدداً من رؤساء دول وحكومات ووزراء الصحة من الدول الأعضاء بالمنظمة والبالغ عددها 194 دولة.
ويُعد رئيس وزراء البحرين أول قائد عالمي يتم تكريمه من قبل منظمة الصحة العالمية في سابقة هي الأولى من نوعها وحدثًا فريدًا في تاريخ المنظمة منذ انشائها بمنحها هذا التكريم لأول مرة ولأول شخصية على مستوى العالم، بما يؤكد ما يحظى به سموه من تقدير دولي كبير على انجازاته في مجال التنمية المستدامة بصفة عامة والقطاع الصحي بصفة خاصة.
وقال رئيس وزراء البحرين في كلمة له بهذه المناسبة، أن بلاده سنت لنفسها نهجا ثابتا في تنمية قطاعاتها المختلفة المرتكزة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانطلاقا من عقيدتها وقناعتها بأهمية القطاع الصحي في نماء الوطن عملت الحكومة،على توفير بنية صحية عصرية ومتطورة كمًا وكيفًا وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية دونما إغفال لتطوير الكوادر البشرية وتأهيلها وفق استراتجيات وخطط وطنية ممتدة ومتجددة عبر السنوات.
وبدورها،تسلمت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح الدرع نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس وزراء البحرين من الدكتور "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.