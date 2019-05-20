كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجامعة العربية" تعمم دعوة عقد قمة عربية طارئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الأمانة عممت أمس الأحد الموافق 19 مايو 2019 الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين لقادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 لبحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي في إطار إعمال نص المادة (3) من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة والذي ينص على أن ينعقد المجلس بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء بطلب لذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء.