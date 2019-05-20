كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قايد صالح: الانتخابات أفضل سبيل للخروج من الأزمة الجزائرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن الانتخابات هي أفضل سبيل للخروج من الأزمة السياسية في البلاد وتجنب الفراغ الدستوري.

كما حث في تصريحات بثها التلفزيون يوم الاثنين على الإسراع في ”تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات“ دون أن يذكر تاريخا لإجراء التصويت.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الرابع من يوليو تموز لكن مصدرا قال يوم الجمعة إنها قد تؤجل.