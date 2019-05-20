عبد الصمد مفتاح الخير يكشف سبب “اختفاء” شقيقته “لبنى” في سلسلة “عائلة سي مربوح”

كشف الفنان عبد الصمد مفتاح الخير، أخيرا، سبب اختفاء الفنانة حسناء هابون، عن المشهد الفني، مباشرة بعد تقديمها رفقته سلسلة “عائلة سي مربوح”.

وأبرز مفتاح الخير، الذي أدى دور لطفي في سلسلة “عائلة سي مربوح” أن حسناء، التي أدت دور “لبنى” غادرت الميدان الفني لأنها تزوجت، وكانت قد قررت، قبل بداية تصوير السلسلة، أن تكون هي عملها الوحيد.

مفتاح الخير، قال أثناء حلوله ضيفا على برنامج “رشيد شو”، إن حسناء هابون، خريجة المعهد المسرحي، ومباشرة بعد تخرجها قررت الزواج، واختارت تقديم السلسلة الشهيرة، ومغادرة الميدان بعدها مباشرة.

يذكر أن سلسلة “عائلة سي مربوح”، حققت نجاحا كبيرا أثناء عرضها عام 2001، ولعب بطولتها إلى جانب مفتاح الخير، وحسناء هابون، والنجم الكوميدي، محمد الجم، ونزهة الركراكي، وحسن مكيات، ومصطفى الداسوكين.