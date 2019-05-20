إيران تضاعف 4 مرات مستوى تخصيب اليورانيوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الإثنين، إن إيران قامت اعتبارا من اليوم برفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67 بالمائة، لأربعة أضعاف، أي نحو 14.68%.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء إن كمالوندي أعلن، اليوم، في مؤتمر صحفي نقلا عن مدير موقع "نتنز" لتخصيب اليورانيوم، إنه في أعقاب القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، قامت إيران برفع حجم إنتاجها لليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67 بالمائة، لأربعة أضعاف، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين.

وعلى صلة، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، علي نجفي، عن عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة مع سفراء الدول الأوروبية الأسبوع المقبل حول الاتفاق النووي.

وأشار علي نجفي في تصريح لوكالة "تسنيم" إلى أنه من المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع سفراء الدول الأوروبية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وسفراء باقي الدول.

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وأضاف أنه من المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع الذي سيحضره أيضا رئيس وجميع أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان، تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي والمنطقة، وقرار إيران الأخير بشأن مهلة الـ 60 يوما التي أعطيت للأوروبيين.

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إلى أنه لم يحدد تاريخا دقيقا لعقد الاجتماع، ولكن من المؤكد أنه سيعقد الأسبوع المقبل.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي قد أكد في بيان، يوم 8 أيار/ مايو، مخاطبا الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، أن إيران ستوقف منذ تاريخ 8 أيار/ مايو بعض إجراءاتها في الاتفاق النووي.

وأوضح البيان أن طهران لا تعتبر نفسها حاليا ملتزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطي اليورانيوم المخصب واحتياطي الماء الثقيل.