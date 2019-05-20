قطر تفرج عن 15 صيادا إيرانيا احتجزتهم قبل تسعة أشهر

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول الشؤون القنصلية في مدينة بوشهر، كيميا زارعي، قوله إن "السلطات القطرية أنهت رفع الحجز عن قاربي صيد إيرانيين، وأطلقت سراح 15 صيادا من أهالي مدينة بوشهر" جنوب إيران، وهي مدينة مطلة على الخليج.
وأضاف زارعي أن "السلطات القطرية أوقفت قاربي صيد كان على متنيهما 15 صيادا إيرانيا قبل 9 أشهر، وتم احتجاز الصيادين منذ ذلك الوقت".
وتابع المسؤول أن "دائرة الشؤون القنصلية في مدينة بوشهر بذلت جهودا كبيرة مع الجانب القطري، أدت إلى فك حجز القاربين وإطلاق سراح الصيادين".
وأضاف زارعي أن "السلطات القطرية أوقفت قاربي صيد كان على متنيهما 15 صيادا إيرانيا قبل 9 أشهر، وتم احتجاز الصيادين منذ ذلك الوقت".
وتابع المسؤول أن "دائرة الشؤون القنصلية في مدينة بوشهر بذلت جهودا كبيرة مع الجانب القطري، أدت إلى فك حجز القاربين وإطلاق سراح الصيادين".
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