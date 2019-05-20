وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الهيئة تمكنت اليوم من اتلاف ( 1770) كروص بأنواع ومناشىء مختلفة من السكائر لكونها مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".
واضاف الهيئة، أن "عملية الأتلاف تمت وفقا لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً ) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل وبأشراف لجنة اتلاف مختصة شكلت لهذا الغرض بعد اصدار قرار قضائي بحقها".
يذكر أن هيئة الكمارك تعلن يوميا عن ضبطها للعديد من الأرساليات المخالفة لضوابط الأستيراد تقوم مراكزها الكمركية بأعادة اصدارها او اتلافها بناء على التعليمات والقوانين النافذة .
واضاف الهيئة، أن "عملية الأتلاف تمت وفقا لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً ) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل وبأشراف لجنة اتلاف مختصة شكلت لهذا الغرض بعد اصدار قرار قضائي بحقها".
يذكر أن هيئة الكمارك تعلن يوميا عن ضبطها للعديد من الأرساليات المخالفة لضوابط الأستيراد تقوم مراكزها الكمركية بأعادة اصدارها او اتلافها بناء على التعليمات والقوانين النافذة .
كانت هذه تفاصيل خبر اتلاف شحنة سكائر مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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