بعد فيديو الهلوكوست.. الجزيرة تضحي بموظفيها من أجل إسرائيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

بعد غضب إسرائيل، أوقفت قناة “الجزيرة” القطرية اثنين من صحفييها عن العمل، الأحد، وذلك على خلفية إنتاج مقطع مصور عن محرقة اليهود قالت إنه “خالف المعايير والضوابط التحريرية” للشبكة الإعلامية، أدى إلى تعرضها لانتقادات لاذعة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأشار الفيديو الذي نشرته القناة الرقمية (أي جي بلس) التابعة لشبكة الجزيرة، إلى أن “رواية” قتل النازيين لستة ملايين يهودي “تبنتها الحركة الصهيونية”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

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وأرفقت في الفيديو الذي بث لأول مرة في 18 مايو، مشاهد اضطهاد اليهود الأوروبيين إبان الحكم النازي وصور القتلى، بتساؤل عن سبب تسليط الضوء عليهم دون سواهم.

وأشار الفيديو إلى أن الاضطهاد الممنهج لم يقتصر على اليهود، لكن بسبب امتلاكهم “موارد مالية” وقدرتهم على الوصول إلى “مؤسسات إعلامية” تمكنوا من “تسليط الضوء” على معاناتهم.

وجاء في بيان نشرته شبكة “الجزيرة” أن القناة الرقمية “اتخذت إجراءات إدارية تأديبية” بحق الصحفيين وحذفت “الفيديو المذكور والمنشورات المرافقة له من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فور ملاحظة أن محتواه يتعارض مع معايير القناة المهنية”.

يشار إلى أن الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر 21 تغريدة عقب بث الفيديو، انتقدت فيها “أكاذيب الجزيرة”.