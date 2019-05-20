إيران تعلن عدم الالتزام بحد إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب وترفع مستوى التخصيب لأربعة أمثاله

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفاد تقرير لوكالة تسنيم الإيرانية، الاثنين، بأن طهران ترفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة قدرها 4 أضعاف.

جاءت تصريحات الوكالة الإيرانية المقربة من النظام الإيراني، بعد نحو 24 ساعة على الأكثر من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي حذر فيها طهران بشدة من تهديد أمريكا مجددا وإلا ستكون نهايتها الرسمية، على حد وصفه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال ترامب إن سعت طهران للحرب فستكون في ذلك نهايتها رسميا، كما تعهد بعدم السماح لطهران بامتلاك النووي.