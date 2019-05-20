المعارضة القطرية تدين الهجوم على السعودية محملة نظام قطر المسؤولية بدعمها للإرهاب

أدانت المعارضة القطرية، الإثنين، العمل الإرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي باستهداف غرب السعودية بصاروخ، محملة نظام قطر المسؤولية المشتركة بدعمها للإرهاب.

وكتب خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، على تويتر "ندين وبشدة العمل الإجرامي الآثم الذي قام به الحوثي باستهداف مكة، ونسأل لله سبحانه أن يحفظ بلاد الحرمين من كل شر".

وأضاف الهيل في تغريدته "أما النظام الخبيث في قطر والذي يسخر إمكانياته الإعلامية واللوجستية لمساعدة المرتزقة الحوثيين فهم شركاء في الجريمة وهلاكهم قادم لا محالة بإذن الله".

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واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، فجر الإثنين، صاروخاً كان باتجاه مدينة الطائف بالقرب من مكة المكرمة غرب السعودية.

وتعترض الدفاعات السعودية العديد من الصواريخ التي تطلقها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من الأراضي اليمنية باتجاه السعودية.

وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية أكثر من 200 صاروخ، تسببت في استشهاد عشرات المدنيين وإصابة المئات.