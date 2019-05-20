رئيس الوزراء: لن نسمح بمظاهر العشوائية بالقاهرة ولن يقتصر الأمر على إزالة الباعة الجائلين

كتبت هند مختار

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ببدء تنفيذ خطة تطوير محافظة القاهرة؛ في خطوة تستهدف عودة المحافظة لدورها التاريخي كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث، وذلك في اجتماع عقده بحضور عدد من المسئولين .

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة الحالية تستهدف إحداث طفرة حقيقية في القاهرة بهدف استعادة نشاطها الثقافي والحضاري والتراثي، مضيفاً أن هذا هو أحد أهداف بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتمثل في أن تعود القاهرة لدورها التاريخي كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث.

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