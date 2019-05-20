نعيم قاسم: قوة "حزب الله" وجاهزيته ليست سوى من أجل حماية لبنان وأراضيه

حمل نائب الامين العام ل​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ خلال استقباله الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​، كلاً من ​الولايات المتحدة​ و​اسرائيل​ "المسؤولية عن حالة التصعيد والتوتر في المنطقة"، مشيراً إلى ان "​اللغة​ المستخدمة من قبل هذه الجبهة هي لغة التهديد والحرب وان من شأن ذلك أن يدفع بالأمور الى حافة المواجهة".

ودان "الخطة الاميركية ـ الصهيونية لتصفية ​القضية الفلسطينية​ عبر ما يسمى "​صفقة القرن​"، مؤكداً أن "​الشعب الفلسطيني​ ومعه كل المؤمنين بقضيته المقدسة لن يسكتوا وسيقفون بمواجهة هذه المؤامرة بكل ما اوتوا من قوة".

من جهة اخرى، أكد الشيخ قاسم ان "حزب الله" يعمل مع الأفرقاء اللبنانيين كافة من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتوازن المالي والتعافي الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "قوة "حزب الله" وجاهزيته ليست سوى من أجل حماية لبنان وأراضيه وثرواته وان الجميع يشهد بالدور الذي لعبه "حزب الله" في تحرير الأراضي اللبنانية من ​الاحتلال الاسرائيلي​ من جهة ومن ​الارهاب​ التكفيري من جهة اخرى وذلك في إطار وحدة ​الجيش​ والشعب والمقاومة".