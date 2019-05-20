وكالة تسنيم: إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم "المنخفض" 4 أضعاف

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن "​السلطات الإيرانية​ رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم "المنخفض" 4 أضعاف".

وكانت أعلنت السلطات الإيرانية سابقا أنها "سوف تستأنف برنامجها النووي المتوقف ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المبرم عام 2015".

وأشارت الى أنها "سوف تستأنف طهران برنامجها النووي المتوقف ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015، دون أن تنسحب من الاتفاق.

وكان أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أن "بلاده ستقلص بعضا من تعهداتها "البسيطة والعامة" بموجب الاتفاق في الثامن من أيار أي بعد سنة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق".