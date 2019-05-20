رئيس الوزراء العراقي يزور قطر والكويت للوساطة في الأزمة بين واشنطن وطهران

أكّد مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن "رئيس الوزراء سيزور خلال اليومين المقبلين قطر والكويت في جولة بالمنطقة تأتي استكمالًا لزيارة السعودية"، مشيرًا إلى أن "روسيا تتوسط لحل الأزمة بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى العراق وسويسرا وعمان واليابان".
ولفت المصدر إلى أن "رئيس الوزراء يعمل على تفعيل هذه الوساطة خلال زيارته إلى قطر والكويت خلال هذا الأسبوع".
يذكر أن وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله قد زار طهران اليوم تزامنًا مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في الخليج.
وكانت عمان ساهمت في الماضي في التمهيد لمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الوزير العماني ناقش مسائل إقليمية ودولية مع نظيره محمد جواد ظريف، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وليس معلومًا ما إذا كانت هذه الزيارة تهدف إلى خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
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