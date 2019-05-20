رئيس الوزراء العراقي يزور قطر والكويت للوساطة في الأزمة بين واشنطن وطهران

أكّد مصدر مقرب من رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ أن "رئيس الوزراء سيزور خلال اليومين المقبلين قطر و​الكويت​ في جولة بالمنطقة تأتي استكمالًا لزيارة ​السعودية​"، مشيرًا إلى أن "​روسيا​ تتوسط لحل الأزمة بين ​واشنطن​ و​طهران​، بالإضافة إلى العراق و​سويسرا​ وعمان و​اليابان​".

ولفت المصدر إلى أن "رئيس الوزراء يعمل على تفعيل هذه الوساطة خلال زيارته إلى قطر والكويت خلال هذا الأسبوع".

يذكر أن وزير خارجية ​سلطنة عمان​ يوسف بن علوي بن عبد الله قد زار طهران اليوم تزامنًا مع تصاعد التوتر بين ​إيران​ و​الولايات المتحدة​ الأميركية وحلفائها في الخليج.

وكانت عمان ساهمت في الماضي في التمهيد لمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الوزير العماني ناقش مسائل إقليمية ودولية مع نظيره ​محمد جواد ظريف​، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وليس معلومًا ما إذا كانت هذه الزيارة تهدف إلى خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة.