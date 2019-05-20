حماس: هناك وهم أميركا بأن شعبنا يمكن أن يقايض مقدساته وأرضه بمشاريع اقتصادية

لفتت حركة "حماس" في بيان لها إلى أن "هناك وهم لدى الإدارة الأميركية بأن شعبنا الفلسطيني يمكن أن يقايض مقدساته وأرضه بمشاريع اقتصادية"، مشيرةً إلى أن "وجود الورشة الاقتصادية على أرض عربية يشجع واشنطن على طرح مشاريع تنتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني"، معتبرةً أن "هذه الورشة هي استمرار للاصطفاف الأميركي إلى جانب الرؤية والرواية اليمينية في إسرائيل".
وأعلن البيت الأبيض مساء أمس عن مبادرة المؤتمر الذي سيعقد في المنامة خلال شهر حزيران المقبل، بمشاركة وزراء مالية عدة دول في الشرق الأوسط، وعدد من رجال الأعمال البارزين في المنطقة.
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