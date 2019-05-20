حماس: هناك وهم أميركا بأن شعبنا يمكن أن يقايض مقدساته وأرضه بمشاريع اقتصادية

لفتت حركة "حماس" في بيان لها إلى أن "هناك وهم لدى ​الإدارة الأميركية​ بأن شعبنا الفلسطيني يمكن أن يقايض مقدساته وأرضه بمشاريع اقتصادية"، مشيرةً إلى أن "وجود الورشة الاقتصادية على أرض عربية يشجع ​واشنطن​ على طرح مشاريع تنتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني"، معتبرةً أن "هذه الورشة هي استمرار للاصطفاف الأميركي إلى جانب الرؤية والرواية اليمينية في ​إسرائيل​".

وأعلن ​البيت الأبيض​ مساء أمس عن مبادرة المؤتمر الذي سيعقد في ​المنامة​ خلال شهر حزيران المقبل، بمشاركة وزراء مالية عدة دول في ​الشرق الأوسط​، وعدد من ​رجال الأعمال​ البارزين في المنطقة.