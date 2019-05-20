مسؤول حوثي: السعودية اختلقت كذبة استهداف مكة لحرف الأنظار عن ما يحصل باليمن

أكد المتحدث باسم ​أنصار الله​ اليمنية ​محمد عبدالسلام​ أن "ادعاء العدو باستهداف منطقة الطائف هو محاولة فاشلة للسعودية للخروج من الورطة التي وضعت نفسها في اليمن"، موضحاً أن "​السعودية​ اختلقت فقاعات للتحشيد على المستوى الرسمي والشعبي تحت كذبة تهديد ​مكة المكرمة​".

واعتبر أن "​القمة العربية​ والخليجية في السعودية هي فقاعة تهدف إلى حرف الأنظار عن واقع ما يحصل في اليمن وللحصول على التعاطف الدولي"، مشدداً على أن "هذه الادعاءات السعودية تعبر عن حالة إفلاس كبيرة جدا لدى النظام السعودي لمحاولة أن يتعلق بأستار الكعبة لكي يخرج من هذه الورطة التي وضع نفسه فيها، ليقول للرأي العام أنه هناك استهداف لمكة المكرمة".

ورأى أن "هذه المزاعم غير منطقية وتتنافى مع القيم التي يتحلى بها ​الجيش اليمني​ و​اللجان الشعبية​ طول فترة الصراع على مدى خمسة أعوام"، لافتاً إلى أن "الإعلام الرسمي السعودي لم يتبن هذه الأكاذيب حتى هذه اللحظة، وإنما أوعز لبعض كتابه لإيجاد حالة إعلامية ليحصل على ضوئها على تعاطف بزعم أن السعودية تتعرض لتهديد".

وأكد أن "أي عملية ل​وزارة الدفاع​ يتم الإعلان عنها ولا حرج لدينا عند القيام بأي عملية رد دفاعًا عن شعبنا وأرضنا المظلوم، وكرامتنا وسيادتنا"، مشيراً إلى أن "دعوة السعودي لقمم خليجية أو إسلامية في مكة المكرمة ولم يكن لديهم قضية تهم الأمة للدعوة غير أنهم تعرضوا لعملية تهديد".