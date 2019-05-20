اشار النائب السابق حسن يعقوب الى انه تعرض لههجومين على منزله الاول عند الساعة 11 ونصف صباحا والثاني منذ بعض الوقت، متهما رئيس بلدية بدنايل علي جواد سليمان بالوقوف وراء الحادثين.
ولفت يعقوب في حديث الى "النشرة" الى ان "ذريعة الاشكال لدى المعتدين هو موضوع ارض، ولكن القضية تأتي في سياق كل الاعتداءات التي حصلت معنا من الاعتقال الى محاولة الاغتيال غيرها من المحاولات التي تستهدفنا.
ولفت يعقوب الى انه تم قطع كهرباء الدولة قبل نصف ساعة من الهجوم على منزلنا، لافتا الى انه كان هناك اطلاق نار مباشر ومحاولة قتل، وقد تعرض نجلي للاصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب للنشرة: اصيب نجلي جراء اطلاق النار المباشر على منزلي بداعي القتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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