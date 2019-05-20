افادت معلومات لـ"النشرة" عن "حصول اطلاق نار على منزل النائب السابق ​حسن يعقوب​، وتعرض للاصابة". وفي التفاصيل ان بلدة بدنايل شهدت ظهر اليوم، مشادة بين النائب السابق حسن يعقوب ورئيس بلدية بدنايل علي جواد سليمان بسبب خلاف على قطعة ارض، وقد تطور الاشكال إلى إطلاق نار بين الرجلين، فيما أثار إطلاق النار بعض البلبلة في البلدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصابة نجل حسن يعقوب بإطلاق نار اثر خلاف مع رئيس بلدية بدنايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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