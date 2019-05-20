أوضح وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له بعد انتهاء ​جلسة الحكومة​ المخصصة لدرس ​الموازنة​ المنعقدة في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى أن "رئيس ​مجلس الوزراء​ قال إن لا مبرر للتأخير وكان يجب أن ننتهي اليوم من مناقشة مشروع الموازنة"، مشيراً إلى أنه "لم تدخل اي مواد قانونية جديدة على الموازنة"، معتبراً أن "كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن التأخير لا مبرر له وتجاوز المنطق ويؤدي إلى استمرار التوتر في الشارع".

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كانت هذه تفاصيل خبر علي خليل: كلام باسيل عن التأخير لا مبرر له وتجاوز المنطق ويؤدي لاستمرار التوتر بالشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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