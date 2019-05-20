اعلن وزير الاعلام جمال الجراح خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء في السراي الحكومي حول الموازنة العامة، الى ان هناك امور بسيطة يتم صياغتها اليوم مساء وغدا تدخل في صلب الموازنة، واعتقد ان الجلسة الاخيرة للحكومة لدراسة الموازنة ستكون غدا عند الساعة 12 ظهراً والعجز الذي سجل في الموازنة يوازي الـ7.6 بالمئة، اضاف "نحن حشرنا الوزارات في موضوع الانفاق لا سيما وزارة الاشغال، وابقينا على الصرف الضروري في كل الوزارات".
واكد الجراح انه تم بحث اليوم برواتب النواب والوزراء وغدا ستم اخذ القرار بالموضوع، كما انه لم يتم البحث برواتب الموظفين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجراح اعلن ان يوم غد ستكون الجلسة الاخيرة لدراسة الموازنة: العجز يساوي 7.6 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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