علمت "​النشرة​" أن "المبنى "دال" من ​سجن رومية​ يشهد اضراباً عن الطعام وأعمال شغب من قبل بعض المساجين الذين يطالبون ب​العفو العام​ الذي كانوا قد وعدوا به في عدة مناسبات".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: المساجين في مبنى "د" برومية يضربون عن الطعام ويقومون بأعمال شغب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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