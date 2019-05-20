تمرد في سجن بطاجيكستان.. والحصيلة 32 قتيلا

وأوضحت وزارة العدل في بيان أن "24 من أعضاء داعش قتلوا. المتشددون قتلوا 3 حراس"، موضحة أن أعضاء التنظيم قتلوا 5 سجناء آخرين.
وأوضحت أن العصيان بدأ عند الساعة 21:30 (16:30 توقيت غرينيتش)، الأحد.
وقال مصدر بأمن الدولة لرويترز إن 29 سجينا قُتلوا في السجن الواقع في مدينة وحدات، الواقعة على بعد 10 كيلومتر شرقي العاصمة دوشنبه.
وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن تمرد في سجن آخر بطاجيسكتان في نوفمبر الماضي، أعقب شن أنصاره هجوما داميا على سائحين غربيين في يوليو عام 2018.
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