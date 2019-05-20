“الكاف” يكشف عن حكم نهائي مباراة بركان والزمالك

على بعد أسبوع من مباراة إياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بين الزمالك المصري وضيفه نهضة بركان، كشف الاتحاد الإفريقي عن حكم المباراة التي ستقام بين الطرفين على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وحسب “الكاف”، فإن باملاك تيسيما سيقود القمة العربية بين ممثل الكرة الوطنية نهضة بركان، وفريق الزمالك المصري، حيث سيتم الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد، بعد اللجوء إليها في لقاء الذهاب أيضاً.

وكان “الكاف” قد أعلن، أمس الأحد، المصري، جهاد جريشة، بمساعدة كل من السوداني وليد أحمد، والجزائري عبد الحق الشتالي، لقيادة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والترجي الرياضي التونسي، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ويعتبر جريشة من أفضل الحكام في القارة السمراء، وسبق له أن قاد مجموع من المباريات المهمة في المنافسات القارية، كما أنه تواجد ايضا في نهائيات “مونديال” روسيا الأخير.

يشار، إلى أن الحكم المصري، سبق له وأن أدار مباريات في الدوري التونسي المحلي، كما قاد مباراة أخرى في الدوري المغربي، تلك التي جمعت بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي.