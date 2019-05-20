الاحتجاجات مستمرة في قطاع التعليم .. المتصرفون يعتصمون في الرباط ل 3 أيام

منذ أشهر، لم تتوقف الاحتجاجات في قطاع التعليم لأسبوع واحد، وعلى هذا المنوال، يستعد المتصرفون التربويون، لخوض اعتصام لثلاثة أيام بدءا من اليوم الإثنين، بدعم من النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية.

وفي ذات السياق، وجه التنسيق النقابي الخماسي والجامعة الوطنية لموظفي التعليم اليوم الإثنين، اتهامات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإقصاء خريجي مسلك الإدارة التربوية من نتائج امتحان الكفاءة المهنية دورة شتنبر 2018، معتبرين أن الخطوة تمثل “استفزازا جديدا لهذه الفئة التي تنتظر إنصافها عوض الإمعان في الإضرار بها، حيث اجتاز المعنيون الامتحان بشكل قانوني بعد توصلهم باستدعاءات رسمية على غرار كافة زملائهم المكلفين بمهام الإدارة، مما يترجم غياب رؤية واضحة للوزارة الوصية في التعامل مع هذه الفئة”.

وعلى خلفية الخطوة الجديدة للوزارة، وبدعم من النقابات التعليمية، يخوض المتصرفون في قطاع التعليم اعتصاما لثلاثة أيام قالوا إنها قابلة للتمديد، يبدأ اليوم الإثنين بوقفة أمام مديرية الموارد البشرية ابتداء من العاشرة صباحا، تليها وقفة أمام وزارة التربية الوطنية ابتداء من العاشرة صباحا من غد الثلاثاء، وينتهي الاعتصام بمسيرة يوم الأربعاء، في اتجاه البرلمان تختتم بوقفة احتجاجية.