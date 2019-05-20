أخلت السلطات الفرنسية، بعد ظهر اليوم الإثنين، برج إيفل في العاصمة باريس، بعد أن شوهد رجل يتسلق البرج.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن مسؤولين أنه تم إخلاء برج إيفل بعد رصد متسلق على البرج.
وقد نصحت السلطات الزوار بتأجيل قدومهم إلى البرج حتى إشعار آخر.
ويزور برج إيفل، الذي يعتبر الرمز الرئيسي للعاصمة الفرنسية، عدة ملايين من الأشخاص سنويًا.
ووفقًا لمستخدمي “تويتر” وصلت الشرطة إلى الموقع وتتفاوض مع الرجل. ويتم حاليًا تأمين المنطقة القريبة من برج إيفل من قبل الشرطة.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإنه عندما تم اكتشاف ذلك الشخص، كان بالفعل في الطابق الثاني من البرج، بارتفاع 149 مترا.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها رجل تسلق البرج. ففي عام 2015، صعد جيمس كينغستون الصرح بدون حبال السلامة ودون إذن، وتهرب من كاميرات الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الفرنسية تخلي برج “إيفيل” وتنصح الزوار بتأجيل زياراتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.