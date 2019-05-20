عبر عدد من المواطنين عن وجهة نظرهم بخصوص المغاربة، الذين يلجؤون إلى الاقتراض، في رمضان.
وقال أحد المواطنين: “عموما لا يجوز الإسراف، يجب على كل شخص اقتناء حاجيته، حسب إمكانيته المادية”.
ونصحت سيدة “النساء، اللائي يقترضن من أجل اقتناء ملابس تقليدية، خصوصا في الشهر الفضيل، بشراء هذا الصنف من الملابس، قبل شهر رمضان لتجنب الغلاء”.
كما شدد عز الدين الرجعي، باحث في الدراسات الإسلامية، على أنه “من الخطأ أن يكلف الإنسان نفسه أكثر من طاقته، وأن الإسلام يحرم ذلك..”.
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كانت هذه تفاصيل خبر بورصة رمضان.. مغاربة: “كريدي رمضان مامزيناش وكل واحد يمشي على قدر امكانيته” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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