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بورصة رمضان.. مغاربة: “كريدي رمضان مامزيناش وكل واحد يمشي على قدر امكانيته” – فيديو

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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عبر عدد من المواطنين عن وجهة نظرهم بخصوص المغاربة، الذين يلجؤون إلى الاقتراض، في رمضان.

وقال أحد المواطنين: “عموما لا يجوز الإسراف، يجب على كل شخص اقتناء حاجيته، حسب إمكانيته المادية”.

ونصحت سيدة “النساء، اللائي يقترضن من أجل اقتناء ملابس تقليدية، خصوصا في الشهر الفضيل، بشراء هذا الصنف من الملابس، قبل شهر رمضان لتجنب الغلاء”.

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كما شدد عز الدين الرجعي، باحث في الدراسات الإسلامية، على أنه “من الخطأ أن يكلف الإنسان نفسه أكثر من طاقته، وأن الإسلام يحرم ذلك..”.

تفاصيل أكثر في هذا الفيديو:

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