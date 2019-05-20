استئنافية الرباط تؤجل قضية بنشماش ضد الصحافيين الأربعة إلى يونيو

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين، بتأجيل قضية الصحافيين الأربعة والمستشار عبد الحق حيسان، إلى جلسة مقبلة تم تحديدها في 17 من شهر يونيو المقبل.

استئنافية الرباط، شهدت اليوم أول جلسة لمحاكمة المجموعة في مرحلة الاستئناف، بعدما قضت ابتدائية العاصمة، في 20 منشهر مارس الماضي، باسجن موقوف التنفيذ في حق المتابعين في هذا الملف، وسط تنديد حقوقي وطني ودولي بجر صحافيين للقضاء بسبب نشر معلومات صحيحة.

وكان مجلس المستشارين قد وجه شكاية، يتهم فيها الصحافيين محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وعبد الإلاه سخير وكوثر زكي، بنشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، وهي اللجنة التي يقول رئيس المجلس حكيم بنشماش أن أشغالها سرية.