الباز وبواب وابن أخ الكوميدي محمد الجم يخطفون الأنظار على السجاد الأحمر في مهرجان كان الدولي – فيديو

شارك ممثلون مغاربة في مهرجان كان السينمائي في فرنسا، المستمر إلى غاية 25 ماي الحالي، بفضل فيلم “معجزة القديس المجهول”، للمخرج الشاب علاء الدين الجم.

وشارك الممثل، أنس الباز، أول أمس السبت، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقطع فيديو يوثق للحظة مرور طاقم الفيلم على السجاد الأحمر للمهرجان العالمي، وكان إلى جانب المخرج علاءالدين الجم، الممثلون يونس بواب، وصلاح بن صلاح، وعزيز يريس، والباز، الذي وضع على رأسه طربوشا أحمر مع بذلة سوداء.

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وشارك “معجزة القديس المجهول” ضمن فئة “أسبوع النقاد” في مهرجان كان، وهو يحكي باستخدام الخيال الكوميدي عن الحياة القاسية للعالم القروي، انطلاقا من قصة سارق محترف.

مخرج الفيلم علاء الدين الجم، هو ابن أخ النجم الكوميدي الشهير محمد الجم، وقد أنجز فيلمه عن حكاية لص سرق المال، وخبأه في أرض صحراوية، وبنى فوقه قبرا، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، إذ أمضى عقوبته السجنية، وهو يعتقد أن ماله في مأمن في القبر.

وفوجئ السارق بأن القبر، الذي بناه تحول إلى ضريح يزوره المرضى للشفاء، فحاول وضع خطط تمكنه من الوصول إلى المال عن طريق نبش القبر.