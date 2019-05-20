فاجعة..مصرع 3 عمال اختناقا في قناة للصرف الصحي في بوسكورة

فاجعة جديدة عرفتها العاصمة الاقتصادية، صباح اليوم الإثنين، أودت بحياة عمال اختناقا في قناة للصرف الصحي.
وعلم لدى القيادة الجهوية للوقاية المدنية بالدار البيضاء، أن ثلاثة عمال لقوا مصرعهم اليوم الاثنين، اختناقا في قناة للصرف الصحي بالمنطقة الخضراء ببوسكورة.
وأفاد المصدر ذاته بأن عناصر الوقاية، تمكنت من انتشال جثث الضحايا، الذين كانوا يقومون بأعمال الصيانة داخل القناة لفائدة إحدى المقاولات الخاصة.
يشار إلى أن حوادث مصرع العمال تزايدت في الأيام القليلة الماضية، فيما لا زال الحديث عن ضرورة تعزيز قوانين حماية العمال أثناء مزاولة مهامهم.
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